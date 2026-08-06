Альбина Холгова объяснила, почему нельзя ходить в купальнике у стола

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова разъяснила правила поведения у шведского стола, подчеркнув недопустимость появления в купальнике и важность соблюдения дресс-кода в заведениях общественного питания.
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