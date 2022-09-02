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Роман Ростовцев: Сэкономленные на школьной форме деньги потратим на развитие наших школьников

Роман Ростовцев: Сэкономленные на школьной форме деньги потратим на развитие наших школьников

1 сентября в Тверской области отметили День знаний. В регионе большое внимание уделяют не только качеству образования, но и условиям, в которых дети его получают: строят и ремонтируют школы и детские сады, оснащают их современным оборудованием.

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