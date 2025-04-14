Стало известно о росте цен на авиабилеты из Петербурга за границу

Ценники поднялись на 16 процентов Рост цен на регулярные рейсы из Петербурга по России и за рубеж на летний период в среднем составил 6-16% по сравнению с прошлым годом, следует из данных «Яндекс Путешествий», пишет «РБК Петербург».