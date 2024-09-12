Потенциал и преимущества самолёта Як-130

Як-130 с боевой нагрузкой. Фото «ОАК»С начала десятых годов в воздушно-космические силы России поступают серийные учебно-боевые самолёты Як-130.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мирные законы для воюющей страны. Надо менять отношение к преступникам в зоне проведения СВО и к тем, кто проводит диверсии под маской мошенничества
- Появились кадры уничтожения боевиков ВСУ в одном из укрытий в Курской области российским FPV-дроном на оптоволокне
- Имеются потери: затонул британский вертолет Merlin Mk4
Свежие комментарии