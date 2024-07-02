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МИД Китая: НАТО следует задуматься о причинах украинского кризиса

МИД Китая: НАТО следует задуматься о причинах украинского кризиса

Официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что Североатлантическому альянсу необходимо задуматься о том, какие причины на самом деле привели к кризису на Украине, а не уходить от ответственности.

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