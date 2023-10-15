Мария Миронова оправдалась за поддержку Израиля после критики россиян: «Мой отец Еврей и стыдиться мне нечего»

ВСЯ Палестина - это та территория (с древности), где жили евреи. Арабов тогда в природе НЕ существовало. Так что Израиль ничего не отнимает, берет свое. Плохо одно, что арабов в год создания современного Израиля (их тогда было совсем немного на этих землях) не расселили на огромных территориях совеменных арабских стран.

Ирина Кравченко

В смысле- арабов в природе не существовало? Что за бред! И евреи и арабы это две ветви одной народности. Евреи 2 тыс лет отсутствовали и с поддержкой США уничтожают тех людей, которые на данной территории проживают с незапамятных времён. Причем уничтожают безоружных мирных людей, в том числе и детей. Дали сутки, чтобы арабы покинули Газу, и тут же стали бомбить колонну беженцев! Забыли как фашисты уничтожали их предков, сжигая в печах, бомбя дома, вырезая мирных евреев???