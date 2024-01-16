Выбираем самую красивую елку и колоритный зимний городок Приморья

А тем временем пролетела половина января, отшумели новогодние праздники. Так исторически сложилось, что массовые гуляния в городах и весях проводят не абы где, а в специализированных местах — ледовых городках, рядом с главной елкой.
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