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ВКС России уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

ВКС России уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

В Сирии поразили укрывавшихся в труднодоступных горных районах провинции Хомс боевиков из Эт-Танф. Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев объявил об этом на ежедневном брифинге, сообщило Минобороны России.

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