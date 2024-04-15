ВКС России уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

В Сирии поразили укрывавшихся в труднодоступных горных районах провинции Хомс боевиков из Эт-Танф. Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев объявил об этом на ежедневном брифинге, сообщило Минобороны России.
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