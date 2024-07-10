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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хомуха о Соболеве в «Зените»: «Если будет помогать команде, а болельщики это заметят, то проблем быть не должно» 

Хомуха о Соболеве в «Зените»: «Если будет помогать команде, а болельщики это заметят, то проблем быть не должно» 

Сообщалось, что «Спартак» получит за форварда около 8 млн евро. — Событие, конечно, неожиданное. Ну, перешел и перешел.

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