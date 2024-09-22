Германия усиливает пограничный контроль за мигрантами

Временный пограничный контроль, восстановленный Германией для борьбы с нелегальной миграцией, может оказать негативное влияние на европейскую экономику, предупредила экономист Allianz Trade Жасмин Грёшль, 22 сентября сообщает The Brussels Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии