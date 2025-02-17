В Россию вернулись пять ведущих ученых-физиков, покинувших государство в 1990-е годы. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.
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