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В Россию вернулись пять ведущих ученых-физиков

В Россию вернулись пять ведущих ученых-физиков

В Россию вернулись пять ведущих ученых-физиков, покинувших государство в 1990-е годы. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

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