В Рязани мигрант напал на прохожих в темное время суток, впоследствии он извинился, стоя на коленях, на видео, сообщает Telegram-канал «Община Новости».
В России нападавший на прохожих мигрант записал извинения на коленях
Комментарии
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Татьяна Курочкина
ЗАСУНУТЬ БЫ В ..........подальше его ЛЖИВЫЕ "ИЗВИНЕНИЯ" ‼️‼️‼️ ОНО,ЭТО НАДО НАМ ⁉️‼️‼️ — его "извинения"⁉️‼️‼️‼️ А депутатов отклоняющих ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМЫЕ (ещё "вчера" ☝️‼️) законы и принимающие смехотворные(КУРАМ НА СМЕХ) " рекомендации" ПОСТАВИТЬ БЫ ПРОТИВ ОГОЛТЕЛОЙ И НАГЛОЙ ТОЛПЫ тех самых мигрантов,которых они (их СОПЛЕЖУЙСТВО) впускает в страну МИЛЛИОНАМИ ☝️‼️‼️‼️
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