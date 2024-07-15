В России нападавший на прохожих мигрант записал извинения на коленях

Татьяна Курочкина

ЗАСУНУТЬ БЫ В ..........подальше его ЛЖИВЫЕ "ИЗВИНЕНИЯ" ‼️‼️‼️ ОНО,ЭТО НАДО НАМ ⁉️‼️‼️ — его "извинения"⁉️‼️‼️‼️ А депутатов отклоняющих ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМЫЕ (ещё "вчера" ☝️‼️) законы и принимающие смехотворные(КУРАМ НА СМЕХ) " рекомендации" ПОСТАВИТЬ БЫ ПРОТИВ ОГОЛТЕЛОЙ И НАГЛОЙ ТОЛПЫ тех самых мигрантов,которых они (их СОПЛЕЖУЙСТВО) впускает в страну МИЛЛИОНАМИ ☝️‼️‼️‼️