Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Совершенно ошибочно некоторые думают , что при взрыве ФАБ 3000 происходят какие -то разрушения! На сам...Названа дальность...
  • Маша Глага
    Куда катится планета. ЖестьБывший пилот «Фор...
  • Сергей Андросов
    Щяз, шнурки погладим! Во Львове!В Республиканской...

В России нападавший на прохожих мигрант записал извинения на коленях

В России нападавший на прохожих мигрант записал извинения на коленях

В Рязани мигрант напал на прохожих в темное время суток, впоследствии он извинился, стоя на коленях, на видео, сообщает Telegram-канал «Община Новости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Курочкина
ЗАСУНУТЬ БЫ В ..........подальше его ЛЖИВЫЕ &quot;ИЗВИНЕНИЯ&quot; ‼️‼️‼️ ОНО,ЭТО НАДО НАМ ⁉️‼️‼️ — его &quot;извинения&quot;⁉️‼️‼️‼️ А депутатов отклоняющих ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМЫЕ (ещё &quot;вчера&quot; ☝️‼️) законы и принимающие смехотворные(КУРАМ НА СМЕХ) &quot; рекомендации&quot; ПОСТАВИТЬ БЫ ПРОТИВ ОГОЛТЕЛОЙ И НАГЛОЙ ТОЛПЫ тех самых мигрантов,которых они (их СОПЛЕЖУЙСТВО)  впускает в страну  МИЛЛИОНАМИ ☝️‼️‼️‼️
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх