Астрофотограф получил 400-мегапиксельное изображение галактики Андромеды

Галактика Андромеды, запечатленная Эндрю Маккарти / © Andrew McCarthy Маккарти использовал два астрономических телескопа с зеркалами диаметром в 30 сантиметров, чтобы запечатлеть Андромеду, которая находится на расстоянии 2,5 миллионов световых лет от Земли.