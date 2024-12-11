Wildberries и Russ представили корпоративный бренд и логотип RWB

Объединенная компания Wildberries и Russ представила новый корпоративный бренд и логотип RWB, при этом бренды Wildberries и Russ продолжат использоваться для маркетплейса и оператора наружной рекламы, как сообщается в пресс-релизе.
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