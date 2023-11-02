Гаман: социальные предприятия получили от Москвы льготы по аренде помещений

Трем московским социальным предприятиям власти предоставили льготы по аренде помещений. Ежегодная ставка аренды превысила четыре тысячи рублей за «квадрат», сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
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