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Посол РФ в Брюсселе: НАТО использует "страшилки" про Россию для оправдания своих действий

Посол РФ в Брюсселе: НАТО использует "страшилки" про Россию для оправдания своих действий

НАТО своими безрассудными действиями целенаправленно провоцирует эскалацию на мировой арене. Для оправдания этой линии альянс использует "страшилки" о якобы "готовящемся нападении" России на страны НАТО к 2029-2030 годам.

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