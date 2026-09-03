Актер Роман Курцын представит свой новый фильм в Казанском Кремле

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля сегодня в 19:00 пройдет показ фильма «Малыш-каратист» с Романом Курцыным, который выступил сценаристом, продюсером и исполнителем главной роли в фильме.
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