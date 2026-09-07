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С кокошником к племенам в Эфиопию. Как алтайский дизайнер удивляет мир русскими образами

С кокошником к племенам в Эфиопию. Как алтайский дизайнер удивляет мир русскими образами

Юлия Квашнина создает образы в русском стиле и собирает коллекцию для будущей этнографической экспозиции Для одних путешествия — это отдых и новые впечатления, а для других — источник идей для работы.

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