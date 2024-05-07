Составлен ТОП-10 самых недорогих электрокаров в России в мае 2024 года

Volkswagen ID.3, фото: njcar.ru На первом месте в рейтинге самых недорогих электрокаров в России в мае 2024 года теперь расположился электрокар Evolute i-Pro, который собирают на конвейере завода в Липецке.
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