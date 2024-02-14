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За рулем

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Эти опции автомобиля признаны важнейшими!

Эти опции автомобиля признаны важнейшими!

В проведенном онлайн-опросе приняли участие более 3 тысяч человек, и все они ответили на один вопрос: «Если бы вы покупали автомобиль, какие опции были бы самыми нужными?» Отвечавшим предлагался перечень, можно было выбрать несколько вариантов.

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