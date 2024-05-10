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Погасили Вечный огонь: В Казахстане на День Победы советского воина назвали "оккупантом"

Погасили Вечный огонь: В Казахстане на День Победы советского воина назвали "оккупантом"

Пока для большей части постсоветского пространства День Победы – это семейный день торжества победы над злом и поминания погибших родных, националисты, поддерживающие неофашистов, продолжают отрабатывать повестку за гранты, рассказывая, что 9 мая не народный праздник.

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