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Глушенков о возможном переходе: «Челси», «Рома» – да, «Валенсия» – нет. «Жирона»? Вдруг они как «Лестер», сезон выдали – и в Сегунду»

– А про «Жирону» – это правда или нет? – Я не знаю. Так же прочитал. – Ты сказал, что в «Гавр» как Кузяев не пойдешь.

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