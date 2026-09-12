В Ново-Переделкино открылся современный геронтологический центр

В столичном районе Ново-Переделкино открыли обновлённый геронтологический центр "Западный". Как сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях, здание модернизировали по новому стандарту.
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