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В Ново-Переделкино открылся современный геронтологический центр

В Ново-Переделкино открылся современный геронтологический центр

В столичном районе Ново-Переделкино открыли обновлённый геронтологический центр "Западный". Как сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях, здание модернизировали по новому стандарту.

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