Процесс по делу обвиненного в теракте бойца ММА Ахьядова откроют для журналистов

Уголовное дело в отношении бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиненного в расправе над инспектором Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в парке Зарядье 31 декабря 2022 года, будет рассмотрено в открытом для журналистов и публики режиме.