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Китай

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Президент Уругвая посетит Китай с государственным визитом

Пекин, 19 ноября /Синьхуа/ -- По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Восточной Республики Уругвай Луис Альберто Лакалье Поу с 20 по 24 ноября совершит государственный визит в Китай, сообщила в воскресенье официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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