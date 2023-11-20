Президент Уругвая посетит Китай с государственным визитом

Пекин, 19 ноября /Синьхуа/ -- По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Восточной Республики Уругвай Луис Альберто Лакалье Поу с 20 по 24 ноября совершит государственный визит в Китай, сообщила в воскресенье официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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