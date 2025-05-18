Avia.pro - СМИ 9 мая 2025 года, в день 80-летия Победы, в Обнинске Калужской области двое мальчиков 8 и 10 лет устроили шокирующий поступок: сорвали флаг с георгиевской лентой, бросили его на землю и затоптали.
Не такие простые как оказалось: соседи рассказали много интересных вещей о ребятах растоптавших флаг на глазах у всех
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Виктор Борисов
Ошибаетесь еще год два.и .это даже не просто люди другой культуры.........а другой цивилизации.В 90 е они вырезали изгнали из своих республик русских оккупантов свиноедов колонизаторов(это не мои умозаключения...это цитирование их школьных учебников) и учителей врачей инженеров квалифицированных рабочих........и вдруг перестало работать все что создали эти оккупанты....все что они создали ...просто развалилось просто потому что не было образованных квалифицированных кадров в лице русско язычного населения А кушать то хочется ..и вся эта публика ломанулась в Россию...в гостеприимно раскрытые ворота нашей продажной антироссийской властью цель которой развалить и уничтожить Россию.У них у всех двойное тройное гражданство недвижимость дети внуки активы--все за бугром ..и в основном в странах НАТО. ...социальный взрыв резня просто НЕИЗБЕЖНЫ!!!!...И те люди которые организовали массовый заезд мигрантов--откровенных русофобов презирающих и ненавидящих русских-------они быстренько СДРИСНУТ в ближнее и дальнее зарубежье на своих бизнес джетах....собственно мы это и видели во время пригожинского "марша".....когда запахнет жареным.....а это произойдет по моему в самое ближайшее время--терпение людей заканчивается..........90е нам покажутся....мультиком
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1 час.
Виктор Борисов
Наркота.............
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1 час.
Виктор Борисов
«Задумайтесь: что происходит на нашей земле? Земле, пропитанной кровью предков, защищавших её от врагов. Сегодня здесь, на русской земле, чужеземцы чувствуют себя хозяевами, а наш народ — словно гость в собственном доме. Чужие порядки, чужие законы, чужая культура заполняют улицы наших городов. Нам говорят, что так и должно быть, что это "прогресс" и "толерантность". Но что в итоге? Наши традиции забываются, наши права ущемляются, наши голоса заглушаются. Почему в стране, построенной руками русских людей, мы сталкиваемся с презрением и несправедливостью? Почему вместо уважения к нашей культуре и истории мы видим, как её подменяют и унижают? Довольно молчать! Пора вспомнить, кто мы. Мы — наследники великого народа, который не раз вставал на защиту своей земли. Пора объединиться, чтобы вернуть уважение к себе и порядок на нашей земле. Русская земля принадлежит её народу. И никто не вправе диктовать нам, как жить на нашей Родине. Время действовать, время защищать своё!"».
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1 час.
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