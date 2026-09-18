Осужденный за растление девочек Никологорский снова набирает детей в свой лицей

Вечерняя Москва Фото: Shutterstock Осужденный за преступления против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних девочек Сергей Никологорский после освобождения из колонии решил возобновить работу своего «Благотворительного духовного лицея» и объявил набор детей.
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Надо таких не сажать их надо потихоньку уничтожать. Это не только его , но и незаменимых специалистов которые хоть на каплю не соблюдают наш закон.
нА КАКОМ ОСНОВАНИИ БЕВШЕМУ ЗАКЛЮЧЕННОМУ ПО СТАТЬЕ РАСТЛЕНИЯ МАЛОЛЕТНИХ ПОЗВОЛИЛИ СОЗДАТЬ И РАЗРЕШИЛИ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ"Благотворительному духовному лицею"?-у нас правовое государство или только его видимость ? Почему отмалчивается Прокуратура ?
На ОСИНОВЫЙ КОЛ😡😡😡
письку отрезать ему и на 4 стороны...
а куда родители смотрят. не только государство должно контролировать. но и родители отдают своих чад зная кто он. значит родители непутевые совсем или надеются на авось.
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