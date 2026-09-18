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Осужденный за растление девочек Никологорский снова набирает детей в свой лицей

Осужденный за растление девочек Никологорский снова набирает детей в свой лицей

Вечерняя Москва Фото: Shutterstock Осужденный за преступления против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних девочек Сергей Никологорский после освобождения из колонии решил возобновить работу своего «Благотворительного духовного лицея» и объявил набор детей.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

нА КАКОМ ОСНОВАНИИ БЕВШЕМУ ЗАКЛЮЧЕННОМУ ПО СТАТЬЕ РАСТЛЕНИЯ МАЛОЛЕТНИХ ПОЗВОЛИЛИ СОЗДАТЬ И РАЗРЕШИЛИ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ"Благотворительному духовному лицею"?-у нас правовое государство или только его видимость ? Почему отмалчивается Прокуратура ?

Профиль пользователя САША ЛЕПАЕВ
САША ЛЕПАЕВ

а куда родители смотрят. не только государство должно контролировать. но и родители отдают своих чад зная кто он. значит родители непутевые совсем или надеются на авось.

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