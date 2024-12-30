Самолет из Баку, получивший повреждения в Актау, оказался бизнес-джетом

Комитет гражданской авиации Казахстана уточнил, что получивший повреждение носовой стойки после посадки 30 декабря в Актау самолет из Баку является бизнес-джетом и принадлежит азербайджанской компании ASG Business Aviation.
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