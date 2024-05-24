В Москве пройдет церемония в честь Дня славянской письменности и культуры

В Москве пройдет торжественная церемония в честь Дня славянской письменности и культуры. Мероприятие пройдет в пятницу возле памятника Кириллу и Мефодию в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.