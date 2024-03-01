Байден призвал Трампа вести сотрудничество по вопросу охраны границы США

Президент США Джо Байден 29 февраля призвал экс-лидера страны и кандидата в президенты Дональда Трампа работать сообща по вопросу охраны американской границы, которую нелегально пересекают миллионы мигрантов.
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