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Байден призвал Трампа вести сотрудничество по вопросу охраны границы США

Байден призвал Трампа вести сотрудничество по вопросу охраны границы США

Президент США Джо Байден 29 февраля призвал экс-лидера страны и кандидата в президенты Дональда Трампа работать сообща по вопросу охраны американской границы, которую нелегально пересекают миллионы мигрантов.

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