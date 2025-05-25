Депутат Госдумы предлагает продавать противозачаточные таблетки только по рецепту

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что продажу противозачаточных таблеток в России следует регулировать строже и отпускать их исключительно по рецепту врача.
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