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Депутат Госдумы предлагает продавать противозачаточные таблетки только по рецепту

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что продажу противозачаточных таблеток в России следует регулировать строже и отпускать их исключительно по рецепту врача.

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