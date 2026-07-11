Иранцы знают секрет, который поможет России победить. Иранское общество не было монолитным, но когда пришла внешняя угроза, оно консолидировалось, потому что национальное достоинство оказалось сильнее внутренних противоречий.
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