Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 534 подписчика

Иранцы знают секрет, который поможет России победить

Иранцы знают секрет, который поможет России победить

Иранцы знают секрет, который поможет России победить. Иранское общество не было монолитным, но когда пришла внешняя угроза, оно консолидировалось, потому что национальное достоинство оказалось сильнее внутренних противоречий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Верия
&quot;...Пока мы не найдём свою Правду - не ту, что спускают сверху, а ту, за которую люди готовы умирать и внизу, и вверху, - мы не сможем победить...&quot; ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!
Ответить
4 н.