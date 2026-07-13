Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: как рождался класс Самолёт Boeing E-3D Sentry (в RAF — Sentry AEW1) Королевских ВВС над Северным ЙоркширомИ.
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Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: как рождался класс Самолёт Boeing E-3D Sentry (в RAF — Sentry AEW1) Королевских ВВС над Северным ЙоркширомИ.
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