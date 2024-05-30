Лидер движения рассказал, как они вычисляют вражеских пособников Украинские СМИ регулярно с негодованием пишут о деятельности движения «Крымский СМЕРШ».
«Крымский СМЕРШ»: «Ждун» рано или поздно себя выдаст. Лучше если раньше — целее будет
Комментарии
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Лора Лора
Крымский СМЕРШ настоящие Патриоты! А гос-во почивает на лаврах и прячет голову в песок! Господи проснитесь.....
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16 час.
Valentina hohlova
крымчан с 14-го года предупреждали что их легкомысленное отношение к расплодившихся на Острове врагов доведёт до беды. все эти года было столько звонков но проходили мимо или заниматься некогда было заниматься или думали перевоспитать эту мразь. а эти видимо прибывающие б.куевляне и проч. с материка будут только гадить. знаю по своей родственнице. сколько не делай - плюнет, в лучшем случае.
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12 час.
Алексей Васильев
Доброе дело ребята делают.
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12 час.
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