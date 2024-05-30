«Крымский СМЕРШ»: «Ждун» рано или поздно себя выдаст. Лучше если раньше — целее будет

Valentina hohlova

крымчан с 14-го года предупреждали что их легкомысленное отношение к расплодившихся на Острове врагов доведёт до беды. все эти года было столько звонков но проходили мимо или заниматься некогда было заниматься или думали перевоспитать эту мразь. а эти видимо прибывающие б.куевляне и проч. с материка будут только гадить. знаю по своей родственнице. сколько не делай - плюнет, в лучшем случае.