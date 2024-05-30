Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Михалыч
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    Как бы им не угодить туда же!Тонны лжи лишают ...

«Крымский СМЕРШ»: «Ждун» рано или поздно себя выдаст. Лучше если раньше — целее будет

«Крымский СМЕРШ»: «Ждун» рано или поздно себя выдаст. Лучше если раньше — целее будет

Лидер движения рассказал, как они вычисляют вражеских пособников Украинские СМИ регулярно с негодованием пишут о деятельности движения «Крымский СМЕРШ».

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Комментарии
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Лора Лора
Крымский СМЕРШ настоящие Патриоты! А гос-во почивает на лаврах и прячет голову в песок!  Господи проснитесь.....
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16 час.
Valentina hohlova
крымчан с 14-го года предупреждали что их легкомысленное отношение к расплодившихся на Острове врагов доведёт до беды. все эти года было столько звонков но проходили мимо или заниматься некогда было заниматься или думали перевоспитать эту мразь. а эти видимо прибывающие б.куевляне и проч. с материка будут только гадить. знаю по своей родственнице. сколько не делай - плюнет, в лучшем случае.
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12 час.
Алексей Васильев
Доброе дело ребята делают.
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12 час.

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