Минобороны: Киев потерял до 290 военных в зоне действия группировки «Юг»

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о поражении пяти украинских бригад вооруженных сил и успешном отражении контратаки в Донецкой Народной Республике российскими военнослужащими группировки войск «Юг».
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