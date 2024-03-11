Эксперты Китая: зачем Путин начал строительство моста Джалинда – Мохэ. Кому это выгодно

new.qq.com 2,7K прочитали На днях в Кремле на встрече Путина с руководством ГК «Бамтоннельстрой-Мост» объявлено о начале проектирования и строительства нового железнодорожного мостового перехода между Россией и Китаем – Джалинда – Мохэ.