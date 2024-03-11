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Эксперты Китая: зачем Путин начал строительство моста Джалинда – Мохэ. Кому это выгодно

Эксперты Китая: зачем Путин начал строительство моста Джалинда – Мохэ. Кому это выгодно

new.qq.com  2,7K прочитали На днях в Кремле на встрече Путина с руководством ГК «Бамтоннельстрой-Мост» объявлено о начале проектирования и строительства нового железнодорожного мостового перехода между Россией и Китаем – Джалинда – Мохэ.

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