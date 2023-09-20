Как две капли Олег Ясинский, [19.09.2023 19:37] При всех гигантских видимых и очевидных различиях, нынешний процесс уничтожения Армении, как две капли воды, похож на вчерашний процесс уничтожения Украины.
Армения: ловушка для России, бомба для Закавказья
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Неизвестно Неизвестно
а зачем думать? ведь голова для того чтобы шапку носить, так и здесь. не у всей страны , конечно, но у значительной части присутствует ....\
Ответить
6 час.
лина любимцева
Пашинян СДАЛ КАРАБАХ, но будет валить все на Россию... ХОТЯ, когда он поехал в Евросоюз сдавать Карабах Азербайджану, России в Евросоюзе не было. И все договоренности о сдаче Карабаха, были подписаны без участия России... ПАШИНЯН - ПРЕДАТЕЛЬ АРМЕНИИ!!
Ответить
3 час.
лл
лина любимцева
Армения еще в 20-х годах прошлого века хотела быть не с Россией, а с США. ПОЧЕМУ Карабах в то время, и перешел в состав Азербайджана. А сейчас Армения ВО ВТОРОЙ РАЗ ПРОСРАЛА КАРАБАХ. Причем, исключительно по своей вине. И дури.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии