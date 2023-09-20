ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 627 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Мы с СУКАМИ (продажными) не дружим-с!То-ли ещё будет о...
  • Юрий Золотарев
    Финики делают удивлённые глаза?? Всё, недоношенные! "Дрюжба" кончилась!То-ли ещё будет о...
  • Галина Дуброва
    👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏Во всем мире спец...

Армения: ловушка для России, бомба для Закавказья

Армения: ловушка для России, бомба для Закавказья

Как две капли Олег Ясинский, [19.09.2023 19:37] При всех гигантских видимых и очевидных различиях, нынешний процесс уничтожения Армении, как две капли воды, похож на вчерашний процесс уничтожения Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Неизвестно Неизвестно
а зачем думать? ведь голова для того чтобы шапку носить, так и здесь. не у всей страны , конечно, но у значительной части присутствует ....\
Ответить
6 час.
лина любимцева
Пашинян СДАЛ КАРАБАХ, но будет валить все на Россию... ХОТЯ, когда он поехал в Евросоюз сдавать Карабах Азербайджану, России  в Евросоюзе не было. И все договоренности о сдаче Карабаха, были подписаны без участия России... ПАШИНЯН - ПРЕДАТЕЛЬ АРМЕНИИ!!
Ответить
3 час.
лл
лина любимцева
Армения еще в 20-х годах прошлого века хотела быть не с Россией, а с США. ПОЧЕМУ Карабах в то время,  и перешел в состав Азербайджана. А сейчас Армения ВО ВТОРОЙ РАЗ ПРОСРАЛА КАРАБАХ. Причем, исключительно  по своей вине.  И дури.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх