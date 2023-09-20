Армения: ловушка для России, бомба для Закавказья

Неизвестно Неизвестно а зачем думать? ведь голова для того чтобы шапку носить, так и здесь. не у всей страны , конечно, но у значительной части присутствует ....\

лина любимцева Пашинян СДАЛ КАРАБАХ, но будет валить все на Россию... ХОТЯ, когда он поехал в Евросоюз сдавать Карабах Азербайджану, России в Евросоюзе не было. И все договоренности о сдаче Карабаха, были подписаны без участия России... ПАШИНЯН - ПРЕДАТЕЛЬ АРМЕНИИ!!