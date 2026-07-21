Названы основные причины вибрации руля

Причин, почему руль начинает вибрировать, довольно много, и каждая требует своего подхода. Чтобы не гадать, нужно сперва понять, в какой именно момент возникает эта неприятная дрожь, рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин.
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