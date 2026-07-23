Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне СВО. Рядовой Евгений Панин во время воздушной разведки обнаружил передвижение живой силы противника около линии боевого соприкосновения и передал координаты расчету FPV-дронов, который прямым попаданием уничтожил боевиков.
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