Белград готовит массовую депортацию либерально настроенных россиян, переехавших в Сербию в последние пару лет.
Сербия планирует депортировать некоторых релокантов из РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Lana_Borei Иванова
Вот же ж гады, пристроились!
Ответить
21 час.
Татьяна Шарапова
В Сербии за Путина проголосовало 10% (!!!) Теперь понятно, почему. Но как Сербия могла приютить такое количество го-на?
Ответить
20 час.
Лидия Курзаева
"Белград готовит массовую депортацию либерально настроенных россиян, переехавших в Сербию в последние пару лет." ......... Ни в коем случае не принимать предателей, которые захотят вернуться обратно в Россию.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии