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Тренер на диване

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Шнайдер вышла во второй круг "тысячника" в Ухане

Шнайдер вышла во второй круг "тысячника" в Ухане

Шнайдер вышла во второй круг "тысячника" в Ухане Шнайдер обыграла Бултер в первом круге турнира категории WTA 1000 в Ухане © AP Photo / Aurelien Morissard Диана Шнайдер.

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