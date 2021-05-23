Михаил Ельцин: что стало с младшим братом первого президента России

Любители историиПолитикаМихаил Ельцин: что стало с младшим братом первого президента России Даже о самых близких родственниках Бориса Николаевича Ельцина, по крайней мере при жизни президента, было известно немного.Вернуться к статье509НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВиктор МихайловБ.Н. Е. отомстил Советскому Союзу за арест отца - антисоветчика !АФАлександр ФишкинИ правильно сделал - совок нужно было развалить!ААлександрВот такие сволочи и мрази как ты сейчас и пытаются развалить Россию окончательно.Но уж сейчас для вас говноедов будет 37 год в квадрате.АФАлександр ФишкинДурак ты некультурный. Одно дело совок, другое - Россия. Живёшь впечатлениями 40-летней давности, ну и сопи пока не помер. Никакого 37го года для нас не будет, наоборот, всех сталинистов вырубим!Павел КВсё, что ты сможешь вырубить, это надпись на своем носу - Санёк Фишкин долбодятел. Тебе пойдет.sawa beliВас недобитков вместе с украинскими надо на кол сажать…Татьяна СуховаТы первый в очередиAAAleks AdТанечка, лучше будет если Вы и далее будете комментировать кулинарные изыски например как это - "Рецепт очень подробный даже излишне. А я вместо манки везде добавляю перетертые в блендере овсяные хлопья .На много полезнее чем манка.", или это - "А еще добавьте сушёные лапки лягушек 100 г", по моему кüche-ые мысли у Вас более богаче...sawa beliТы старая кляча с тех выродков что хрущь выпустил в 53sawa beliТы старая кляча с тех выродков что хрущь выпустил в 53Aнатолий РайковВот с тебя совок и начнём говнокопатель.Aнатолий РайковВот с тебя ананиста и начнём вырубку.Татьяна Сухова.Выбля....док и ошибка акушерки которая голову тебе при родах придавила у твоей дебильной матери что зря не сделала абортТатьяна СуховаТы то старый козел далеко ль от меня ускакал ?Дожил до старости а ума то не нажилТатьяна СуховаЯ спрашивала вашего совета что мне читать и где комментировать?Излагайте свои мысли пусть и бедные А я сама решу что мне писатьAнатолий РайковТаня,не ругайся.Что поделать если он до сих пор свой смартфон поменять не может.AAAleks AdЯ чел любознательный и мне бы очень хотелось взглянуть на индивидуума, который может изрыгнуть такое - ".Выбля....док и ошибка акушерки которая голову тебе при родах придавила у твоей дебильной матери что зря не сделала аборт" - согласитесь, ЖЕНЩИНА такое не могла написать. Такое могла написать только "особь с менструальным циклом". Отдельное спасибо толерантной эуропе и пиндосии, что я могу использовать их выдумки.Татьяна СуховаЖенщина еще и не на такое способна .А с выб...ки по другому не понимают.А когда двое ругаются то третьему лучше не соваться а то тоже схлопочет.Статью прочитал?Вот и комментируй и излагай свои мысли .А мои прочитал?Всё свободен.Татьяна СуховаТебе написать мой менструальный цикл?Очень заинтересовал?Так тебе он не пригодиться .У меня на таких желания не возникает даже писать .Поэтому иди ка ты на х...й к толерантной эуропе и пиндосииТатьяна СуховаТебе не будет дана токая возможность взглянуть на меня .На фото можешь посмотреть но тебе не сюда т.к такие любознательные только на порно сайтах находят удовольствиеPPPiotr PriladyshevПроглядел КГБ сына врага Советской власти , ставшего врагом не только власти но и врагом Отчизны! Алкаш уничтожил достижения нескольких поколений собравших Великую Державу ,имена которой Российская Империя и Союз Советских Социалистических Республик. Более того - он Мир приблизил к гибели! Не получилось у мировых ублюдков развязать Геноцид народов только боагодаря Путину!AAAleks AdalexanderОчень жаль, что этот алкоголик ельцин смог добраться до власти. А ведь могли предотвратить развал союза в начале 1930 г. ,которую вёл папа алкоголика, за антисоветскую пропаганду, вырезав под корень всё эту семейку.АФАлександр ФишкинНашёлся бы другой. Совок был нетерпим очень многим!ТНТатьяна НеструеваLaurinaitieneфишкин жиденок пошел вон . бегом в израиль . там твоих бьют .Игорь ВОСТОКОВТатьяна СуховаЕго боялись такие как ты. поэтому и разваливали всеми способамиБОБорис ОсиповЕленаЕще не хватает одной картинки с м.Пу: "растоптал"!БОБорис ОсиповЕленаГде Россия, а где он...БОБорис ОсиповАФАлександр ФишкинЧто создали-то? Колбасу за 2.20 и чугунные сковородки? Голодомор? Торжество кухарок? Пенсионный ЦК?ЛеонидТебе подобных не придушили еще в колыбели. Впрочем, это нельзя отнести к "созиданию"... Это явное упущение.Алексей BristlieИз какой жопы тебя выпердили, охуярок?ТНТатьяна НеструеваLaurinaitieneжалко что твоих прадедов не дали совки сжечь впечах . очень жаль .не было бы тебя жеденок мразотный . будем надеяться на арабов может они вам все хором прихлопнутТатьяна СуховаКто тебя воспитывал?Кухарки ?Жаба давит что все отобрали в свое время?Кем бы ты был сейчас и где бы жил если б в свое время тебя не выучили БЕСПЛАТНО ?В чьем доме ты живешь?Ты точно ничего в своей жизни не создал как и все евреи .Татьяна СуховаНе люблю не тех не тех.Всех бы их прихлопнутьAнатолий РайковЗато колбаса за 2.20 была натуральной.А ты радуешься что тебя уже кормят дерьмом. https://youtu.be/NSEjpNx6hygAнатолий РайковТаня,Советский Союз ни когда совком не был.Даже за границей СССР называли Страна Советов.Уже как появился интернет,молодёжь стала называть СССР совком.А совками всё же называются исторические дерьмо копатели.Вот и Фишкин всё дерьмо им откопанное здесь и освещает.AAAleks AdВо-первых - не мешало бы выпускнику Советской школы, писать грамотнее и продолжу Вашу мысль: "Всех бы их прихлопнуть", а себя, любимую, оставить...Татьяна СуховаПродолжу свою мысль...ты первый в очереди А себя любимую оставлюАлександр ВсезнаютСлава Богу, что Михаил не спился, ведь генетика у них одна. Борух стал пьянью закремлевскостенной, а Михаил стал человеком, сам себя даже картошкой обеспечивал. Так и получается, что хороший и порядочный человек живет не в богатстве, другим помогает, а алкаш, мразь, блюет в золотой унитаз, уже не лезет в глотку!Алла ДубининаЗато прожил жизнь и никому ничем не обязан и молодец!А КудасовВторой человек по значимости после Горбачёва. Ладно УПИ в университет обозвали, но именем Бориски это зря. Хотя бы за снос по его распоряжению дома Ипатьева. Почему, чем он ему то мешал?ВМВиктор МихайловИли за предательство компартии , которая вынесла его на вершину власти .В одном интервью он заявил , ничтоже сумнящеся: " Мне коммунисты 30 лет пудрили мозги " ! Это ему - кандидату в члены Политбюро ЦК КПСС , первому секретарю Московского горкома КПСС ! Взял бы и заявил об этом при назначениях на высшие посты в Компартии СССР - так нет же , всегда в душонке помнил расплату папаши за антисоветский базар !Альбина КолесниковаВсё бывает в жизни и за чем теперь всё это болтать?Татьяна СуховаЭто факты и история которая кому то может быть интереснаAAAleks AdДля Татьяны Суховой - Что особь... далее по эуропейски, фобии душат или страх? Последняя Ваша реплика мне - "У меня на таких желания не возникает даже писать .Поэтому иди ка ты на х...й к толерантной эуропе и пиндосии" - показала мне еще одну сторону Вашего дивного воспитания, оказывается Вы не ОНА и не ОН, и даже не ОНО, Вы - Paramécium caudátum.AAAleks AdТанечке Суховой - неужели Вы и на порносайтах присутствуете? Широкая палитра интересов!!!Комментировать
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