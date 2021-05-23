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Михаил Ельцин: что стало с младшим братом первого президента России

Михаил Ельцин: что стало с младшим братом первого президента России

Даже о самых близких родственниках Бориса Николаевича Ельцина, по крайней мере при жизни президента, было известно немного.

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Виктор Михайлов
Б.Н. Е. отомстил Советскому Союзу за арест отца - антисоветчика !
Александр Фишкин
И правильно сделал - совок нужно было развалить!
Александр
Вот такие сволочи и мрази как ты сейчас и пытаются развалить Россию окончательно.Но уж сейчас для вас говноедов будет 37 год в квадрате.
Александр Фишкин
Дурак ты некультурный. Одно дело совок, другое - Россия. Живёшь впечатлениями 40-летней давности, ну и сопи пока не помер. Никакого 37го года для нас не будет, наоборот, всех сталинистов вырубим!
Павел К
Всё, что ты сможешь вырубить, это надпись на своем носу - Санёк Фишкин долбодятел. Тебе пойдет.
sawa beli
Вас недобитков вместе с украинскими надо на кол сажать…
Татьяна Сухова
Ты первый в очереди
Aleks Ad
Танечка, лучше будет если Вы и далее будете комментировать кулинарные изыски например как это - "Рецепт очень подробный даже излишне. А я вместо манки везде добавляю перетертые в блендере овсяные хлопья .На много полезнее чем манка.", или это - "А еще добавьте сушёные лапки лягушек 100 г", по моему кüche-ые мысли у Вас более богаче...
sawa beli
Ты старая кляча с тех выродков что хрущь выпустил в 53
sawa beli
Ты старая кляча с тех выродков что хрущь выпустил в 53
Aнатолий Райков
Вот с тебя совок и начнём говнокопатель.
Aнатолий Райков
Вот с тебя ананиста и начнём вырубку.
Татьяна Сухова
.Выбля....док и ошибка акушерки которая голову тебе при родах придавила у твоей дебильной матери что зря не сделала аборт
Татьяна Сухова
Ты то старый козел далеко ль от меня ускакал ?Дожил до старости а ума то не нажил
Татьяна Сухова
Я спрашивала вашего совета что мне читать и где комментировать?Излагайте свои мысли пусть и бедные А я сама решу что мне писать
Aнатолий Райков
Таня,не ругайся.Что поделать если он до сих пор свой смартфон поменять не может.
Aleks Ad
Я чел любознательный и мне бы очень хотелось взглянуть на индивидуума, который может изрыгнуть такое - ".Выбля....док и ошибка акушерки которая голову тебе при родах придавила у твоей дебильной матери что зря не сделала аборт" - согласитесь, ЖЕНЩИНА такое не могла написать. Такое могла написать только "особь с менструальным циклом". Отдельное спасибо толерантной эуропе и пиндосии, что я могу использовать их выдумки.
Татьяна Сухова
Женщина еще и не на такое способна .А с выб...ки по другому не понимают.А когда двое ругаются то третьему лучше не соваться а то тоже схлопочет.Статью прочитал?Вот и комментируй и излагай свои мысли .А мои прочитал?Всё свободен.
Татьяна Сухова
Тебе написать мой менструальный цикл?Очень заинтересовал?Так тебе он не пригодиться .У меня на таких желания не возникает даже писать .Поэтому иди ка ты на х...й к толерантной эуропе и пиндосии
Татьяна Сухова
Тебе не будет дана токая возможность взглянуть на меня .На фото можешь посмотреть но тебе не сюда т.к такие любознательные только на порно сайтах находят удовольствие
Piotr Priladyshev
Проглядел КГБ сына врага Советской власти , ставшего врагом не только власти но и врагом Отчизны! Алкаш уничтожил достижения нескольких поколений собравших Великую Державу ,имена которой Российская Империя и Союз Советских Социалистических Республик. Более того - он Мир приблизил к гибели! Не получилось у мировых ублюдков развязать Геноцид народов только боагодаря Путину!
Aleks Ad
alexander
Очень жаль, что этот алкоголик ельцин смог добраться до власти. А ведь могли предотвратить развал союза в начале 1930 г. ,которую вёл папа алкоголика, за антисоветскую пропаганду, вырезав под корень всё эту семейку.
Александр Фишкин
Нашёлся бы другой. Совок был нетерпим очень многим!
Татьяна НеструеваLaurinaitiene
фишкин жиденок пошел вон . бегом в израиль . там твоих бьют .
Игорь ВОСТОКОВ
Татьяна Сухова
Его боялись такие как ты. поэтому и разваливали всеми способами
Борис Осипов
Елена
Еще не хватает одной картинки с м.Пу: "растоптал"!
Борис Осипов
Елена
Где Россия, а где он...
Борис Осипов
Александр Фишкин
Что создали-то? Колбасу за 2.20 и чугунные сковородки? Голодомор? Торжество кухарок? Пенсионный ЦК?
Леонид
Тебе подобных не придушили еще в колыбели. Впрочем, это нельзя отнести к "созиданию"... Это явное упущение.
Алексей Bristlie
Из какой жопы тебя выпердили, охуярок?
Татьяна НеструеваLaurinaitiene
жалко что твоих прадедов не дали совки сжечь впечах . очень жаль .не было бы тебя жеденок мразотный . будем надеяться на арабов может они вам все хором прихлопнут
Татьяна Сухова
Кто тебя воспитывал?Кухарки ?Жаба давит что все отобрали в свое время?Кем бы ты был сейчас и где бы жил если б в свое время тебя не выучили БЕСПЛАТНО ?В чьем доме ты живешь?Ты точно ничего в своей жизни не создал как и все евреи .
Татьяна Сухова
Не люблю не тех не тех.Всех бы их прихлопнуть
Aнатолий Райков
Зато колбаса за 2.20 была натуральной.А ты радуешься что тебя уже кормят дерьмом. https://youtu.be/NSEjpNx6hyg
Aнатолий Райков
Таня,Советский Союз ни когда совком не был.Даже за границей СССР называли Страна Советов.Уже как появился интернет,молодёжь стала называть СССР совком.А совками всё же называются исторические дерьмо копатели.Вот и Фишкин всё дерьмо им откопанное здесь и освещает.
Aleks Ad
Во-первых - не мешало бы выпускнику Советской школы, писать грамотнее и продолжу Вашу мысль: "Всех бы их прихлопнуть", а себя, любимую, оставить...
Татьяна Сухова
Продолжу свою мысль...ты первый в очереди А себя любимую оставлю
Александр Всезнают
Слава Богу, что Михаил не спился, ведь генетика у них одна. Борух стал пьянью закремлевскостенной, а Михаил стал человеком, сам себя даже картошкой обеспечивал. Так и получается, что хороший и порядочный человек живет не в богатстве, другим помогает, а алкаш, мразь, блюет в золотой унитаз, уже не лезет в глотку!
Алла Дубинина
Зато прожил жизнь и никому ничем не обязан и молодец!
А Кудасов
Второй человек по значимости после Горбачёва. Ладно УПИ в университет обозвали, но именем Бориски это зря. Хотя бы за снос по его распоряжению дома Ипатьева. Почему, чем он ему то мешал?
Виктор Михайлов
Или за предательство компартии , которая вынесла его на вершину власти .В одном интервью он заявил , ничтоже сумнящеся: " Мне коммунисты 30 лет пудрили мозги " ! Это ему - кандидату в члены Политбюро ЦК КПСС , первому секретарю Московского горкома КПСС ! Взял бы и заявил об этом при назначениях на высшие посты в Компартии СССР - так нет же , всегда в душонке помнил расплату папаши за антисоветский базар !
Альбина Колесникова
Всё бывает в жизни и за чем теперь всё это болтать?
Татьяна Сухова
Это факты и история которая кому то может быть интересна
Aleks Ad
Для Татьяны Суховой - Что особь... далее по эуропейски, фобии душат или страх? Последняя Ваша реплика мне - "У меня на таких желания не возникает даже писать .Поэтому иди ка ты на х...й к толерантной эуропе и пиндосии" - показала мне еще одну сторону Вашего дивного воспитания, оказывается Вы не ОНА и не ОН, и даже не ОНО, Вы - Paramécium caudátum.
Aleks Ad
Танечке Суховой - неужели Вы и на порносайтах присутствуете? Широкая палитра интересов!!!

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