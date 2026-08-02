США перехватили 35 торговых судов после возобновления морской блокады Ирана

Морская блокада иранских портов была возобновлена 14 июля после перерыва с 18 июня по 14 июля. За два месяца до этого CENTCOM перенаправило 142 судна, вывело из строя девять, не соблюдавших блокаду, и разрешило более 50 коммерческим судам с гуманитарной помощью пройти через зону блокады.