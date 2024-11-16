В возрасте 84 лет после тяжелой болезни умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Об этом пишет Telegram-канал Starhit.
Умерла актриса Светлана Светличная
Комментарии
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Л
Людмила
ЦАРСТВИЯ ЕЙ НЕБЕСНОГО!!! Уходят наши ровесники, жаль, но это ЖИЗНЬ! Соболезнование родным и близким!
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14 час.
ИН
Ирина Некрасова
Тяжелый уход из жизни, небыстрый... Царствие небесное, в память о ней остались ее замечательные роли. Все там будем в итоге, главное, чтобы итог был достойный.
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11 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Не делала счастливым своего мужа Владимира Ивашова. Клалась под слишком многих.
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2 час.
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