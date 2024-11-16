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Умерла актриса Светлана Светличная

Умерла актриса Светлана Светличная

В возрасте 84 лет после тяжелой болезни умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Об этом пишет Telegram-канал Starhit.

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Комментарии
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Л
Людмила
ЦАРСТВИЯ ЕЙ НЕБЕСНОГО!!!  Уходят наши ровесники, жаль, но это ЖИЗНЬ! Соболезнование родным и близким!
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ИН
Ирина Некрасова
Тяжелый уход из жизни, небыстрый... Царствие небесное, в память о ней остались ее замечательные роли. Все там будем в итоге, главное, чтобы итог был достойный.
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ВУ
Варлам Устрялов
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