Умерла актриса Светлана Светличная

ЦАРСТВИЯ ЕЙ НЕБЕСНОГО!!! Уходят наши ровесники, жаль, но это ЖИЗНЬ! Соболезнование родным и близким!

ИН

Ирина Некрасова

Тяжелый уход из жизни, небыстрый... Царствие небесное, в память о ней остались ее замечательные роли. Все там будем в итоге, главное, чтобы итог был достойный.