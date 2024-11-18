В сети появились кадры, на которых Алла Пугачева запечатлена со всеми своими детьми

ВУ

Владимир Уфимцев

Увы, это всё окружение престарелой дамы, как клаака оперная (бррр... слово то какое придумали для этих фанатов...). Они не сколько о ней пишут, "любимой", сколько цепляются за СВОЁ, увы, прошлое "величие"... Жить то хочется всё также... вкусно-сыто-пьяно...... И снова "править балом" на рссийской эстраде... Но - поезд ушёл... вы не находите?