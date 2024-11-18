Певица Алла Пугачева является многодетной мамой. У артистки есть старшая дочь Кристина Орбакайте, которой уже 53 года.
В сети появились кадры, на которых Алла Пугачева запечатлена со всеми своими детьми
Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Увы, это всё окружение престарелой дамы, как клаака оперная (бррр... слово то какое придумали для этих фанатов...). Они не сколько о ней пишут, "любимой", сколько цепляются за СВОЁ, увы, прошлое "величие"... Жить то хочется всё также... вкусно-сыто-пьяно...... И снова "править балом" на рссийской эстраде... Но - поезд ушёл... вы не находите?
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14 час.
ЛК
Леонид Куваев
Для чего вы об этом пишите?????
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14 час.
Александр Т
А от большого ума чтобы не забывали о жидовке.
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13 час.
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