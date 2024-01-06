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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Борис Игнатьев: «Качество легионеров в России должно быть выше. Нужно к своим относиться по-хозяйски. Если везти игроков, то калибра Малкома, Клаудиньо, Вендела»

Борис Игнатьев: «Качество легионеров в России должно быть выше. Нужно к своим относиться по-хозяйски. Если везти игроков, то калибра Малкома, Клаудиньо, Вендела»

«Наверное, надо отталкиваться от того, что мы видели. Мне понравился наш чемпионат – он конкурентоспособный.

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