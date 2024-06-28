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Расчистит ли башкирский покупатель "авдоляновы" угольные конюшни?

Расчистит ли башкирский покупатель "авдоляновы" угольные конюшни?

Собственники ООО "Сибкапитал", которое до 2024 года было Башкирским промышленным холдингом, и холдинга "Петон" собираются выкупить у Альберта Авдоляна угольный порт Вера, используемый для перевалки сырья на азиатский рынок.

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