Международное право сегодня — пустой звук Ирина Гусева На фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Александр Де Кроо на фото после встречи премьер-министра с президентом Украины в Брюсселе (Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press) Материал комментируют: Дмитрий Лабин Бельгия решила помочь Украине за счет России.
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