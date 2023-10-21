БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бельгийский прецедент: Брюссель украл у России деньги, чтобы Украина могла у него оружие купить

Бельгийский прецедент: Брюссель украл у России деньги, чтобы Украина могла у него оружие купить

Международное право сегодня — пустой звук Ирина Гусева На фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Александр Де Кроо на фото после встречи премьер-министра с президентом Украины в Брюсселе (Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press) Материал комментируют: Дмитрий Лабин Бельгия решила помочь Украине за счет России.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Пора бы намекнуть Гейропейцам, что после окончания СВО им придётся оплачивать из своего бюджета восстановление инфраструктуры Украины в долях, пропорциональных &quot;участию&quot; каждой страны в поставке вооружений.
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4 час.

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