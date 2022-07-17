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Экс-игрок «Урала» Динга перешел в «Ордабасы»

Экс-игрок «Урала» Динга перешел в «Ордабасы»

Казахстанский «Ордабасы» заключил трудовое соглашение с защитником Домиником Дингой. Динга является воспитанником сербского клуба «Войводина».

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