Мугуруса о том, что не знает, когда снова будет играть: «Не назначаю дату, чтобы не нервничать. Когда захочу, вернусь»

«Нет, я не определилась с датой. На самом деле, меня спрашивают об этом каждый день, но я не знаю. Сейчас я живу своей жизнью и наслаждаюсь моментом, поэтому не хочу ставить перед собой цель или назначать дату, чтобы не нервничать.